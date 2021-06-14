歐國盃｜艾歷臣甦醒後首開腔：不會放棄

丹麥隊中場基斯甸艾歷臣(Christian Eriksen)比賽期間突然暈倒後，首度開腔向外界報平安，他表示，目前感覺好好多，自言不會放棄。

29歲的艾歷臣在社交網站表示，目前感覺好好多，自己不會放棄，但希望知道身體出了甚麼問題，他又感謝所有人為他做的事，亦感謝外界的支持。艾歷臣目前於哥本哈根醫院留醫，情況穩定。

丹麥隊軍醫馬田保臣透露，艾歷臣已可與人交談，但至今所有檢測均未發現異樣，未能斷定昏迷成因。

舒米高爆料指歐洲足協曾威脅丹麥隊

丹麥對芬蘭一戰踢到43分鐘，一次掟界外球時，艾歷臣在邊界內位置突然失去知覺倒地。在隊醫及場地醫療人員接力搶救十多分鐘之下，艾歷臣才得以保命，送院前回復知覺。有消息指，艾歷臣在球場內心臟一度停頓5分鐘之久。

門將卡斯柏舒米高及前鋒巴夫韋迪稱，對當時在短時間內要決定是否繼續比賽感到痛惜，但承認可選擇擇日重賽。不過，名宿舒米高(Peter Schmeichel)則爆料，指歐洲足協曾威脅丹麥，如果不在即日或翌日復賽便被判輸0:3。歐洲足協隨後表示，是情況變穩定的艾歷臣，要求隊友繼續作戰，因此比賽在數小時後重啟。丹麥最終以0:1輸給芬蘭。