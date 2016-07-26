歐國盃｜警破2非法賭博集團拘23人 涉投注額逾34億元

歐國盃近日開鑼，警方周末搗破兩個非法收受外圍賭注集團，檢逾850萬元現金及拘捕23人，涉犯「收受賭注」、「營辦處所作收手賭注用途」或「經營賭博場所」等罪。警方初步調查估計，涉案投注額逾34億元。

警方昨日展開拘捕行動，針對活躍於新界北的非法賭博集團，拘捕16男2女，年齡介乎23至77歲，包括集團主腦及3名骨幹成員，被捕人士中部分涉黑社會背景，相信已經瓦解集團。警方亦搜查多個寓所，包括天水圍一個私人住宅，疑被用作非法收受賭注中心，行動中檢取大量證物，包括投注紀錄、850萬元現金、手機及電腦等，並凍結銀行1,950萬元，另外扣查4輛名貴房車。

有組織罪案及三合會調查科總督察許康傑表示，該集團已營運約1年，由1名主腦操控及3名助手負責營運賭注中心、會計及收數，並有大量俗稱「艇仔」的成員負責招攬賭客，集團主要以現金收取賭款，故難以追查資金來源。他又指，今年首4個月的投注額已超過34億元。

另外，警方上周六凌晨破獲另一個非法收受外圍足球及賽馬賭注集團，同日於石澳、筲箕灣、油塘及石峽尾拘捕3男2女，年齡介乎28至47歲，包括4名集團骨幹。行動中警方檢獲手機、平板電腦、手提電腦及17.5萬元港幣現金及部分外幣。

重要賽事期間非法賭博或更熾熱

灣仔警區總督察(刑事)何兆東表示，集團利用內地非法賭博網站作投注，骨幹成員再用自己的戶口收受賭款。他又指，歐國盃剛開鑼，不排除稍後在重要賽事期間，非法賭博活動會更熾熱，警方會加強打擊。