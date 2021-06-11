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歐國盃｜賭波傳單塞公屋鐵閘門罅　石圍角邨「單橫遍野」
2021-06-11
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歐國盃賭波集團傳單賴文輝
歐國盃｜賭波傳單塞公屋鐵閘門罅　石圍角邨「單橫遍野」
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荃灣的石圍角邨「單橫遍野」 (資料圖片)

受疫情影響，延遲一年的2020歐國盃本港時間周六凌晨開打，「餓」足一年的除球迷外，還有賭博集團。有區議員向本報證實，賭波集團走入公共屋邨「洗樓」派傳單吸客，已聯絡房屋署加強保安。

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民主黨區議員賴文輝向本報證實，位於荃灣的石圍角邨「單橫遍野」，並引述居民指賭波傳單早於兩周前出現，出門時會看見鐵閘或鐵閘門罅插有傳單，清理後數天又會再出現，對此感到煩厭。賴文輝指，接獲投訴後情況仍未見改善，更愈來愈嚴重。賴文輝又引述居民估計，賭波集團看中在新冠疫情下，不少居民足不出戶，遂頻頻到公屋派傳單「吸客」。

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賴文輝續稱，除石圍角邨外，附近的象山邨及私樓綠楊新邨居民投訴，更有居民自行設置鏡頭，拍攝到疑似賭波集團成員擺放傳單，「係𡃁仔嚟」，他不排除派傳單的人是這些樓宇的居民。賴文輝指，已聯絡房屋署，要求加強相關公共屋邨的保安。

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今日亦有傳媒報道，指石圍角邨發現的賭波傳單，以粉紙彩色印製，特別搶眼，並印有「全球體育賽事」、「5分鐘之內到達您戶頭」，更附上賭博網站網址。

 

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/歐國盃｜賭波傳單塞公屋鐵閘門罅　區議員料睇中居民疫情足不出戶-271622
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