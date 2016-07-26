歐國盃｜C朗效應 普巴拿走贊助商Heineken啤酒 (有片)

葡萄牙球星C朗拿度(Cristiano Ronaldo)周一在歐國盃記者會上，突然拿走枱上比賽贊助商可口可樂的兩樽可樂，並舉起一支水以葡語大叫「飲水！」，成為熱話之餘，也引起其他球員效法。法國中場球星保羅普巴(Paul Pogba)昨在法國以1比0擊敗德國後出席記者會，他拿走放在其前面的贊助商Heineken(喜力)啤酒，並沒有說甚麼。

相關新聞：歐國盃｜C朗叫飲水 令可口可樂市值蒸發40億美元 (有片)

信奉伊斯蘭教禁酒

普巴2019年開始信奉伊斯蘭教，稱這令他心境平和，是一位虔誠教徒，而該教禁止飲酒。至於C朗，眾所周知他很注重日常飲食和健身，有報道指他之前被兒子飲汽水激怒，難怪他在記者會見到汽水會那麼激動。C朗的舉動令可樂股價一度下挫，並引起外界關注其他球員會否跟隨，料不到一天後，保羅普巴也這樣做，他還在比賽中奪得Heineken贊助的最佳表現球員榮譽。