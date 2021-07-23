歐洲之冠｜蘇格蘭涉毒死亡人數創新高 局方：國家恥辱

蘇格蘭的毒品死亡率長年在歐洲位居第一，當局記錄指出，當地2020年毒品相關死亡人數創下歷史新高。毒品政策部長康斯坦斯(Angela Constance)形容毒品致死亡問題為「國家恥辱」。

蘇格蘭的毒品死亡率不單是歐洲之冠，更是英格蘭和威爾斯的3.5倍以上。綜合外媒報道，蘇格蘭2020年共有1,339人因毒品死亡，較2019年增加了5%，已連續7年創歷史新高，近乎是10年前的3倍。其中，以Greater Glasgow和Clyde地區的死亡率最高，平均每10萬人就有約30.8人死亡。

統計指出，男性死亡率相較女性高出2.7倍，3分之2死者年齡為35至54歲；居住於蘇格蘭最貧困地區民眾死於毒品的可能性，更遠遠高出富裕社區18倍。

蘇格蘭未來5年斥2.5億英鎊冀化解毒品危機

康斯坦斯早前指，未來5年將斥資2.5億英鎊，折合約27.07億港元，於北艾爾郡建立住宅康復設施、外展服務，以及將毒品戒治列入國家護理服務中，她說，應該沒有人會低估他們所面臨的挑戰的規模。

康斯坦斯也敦促英國政府，協助監管「藥丸機」的銷售，因該機器在網路上公開出售，並被地下毒販用來製造廉價的假冒毒品，稱為「街頭安定藥」，即非法的苯并二氮呯(benzodiazepines)，該藥物在去年造成至少879人死亡。

康斯坦斯指，毒品相關死亡事件令她相當心碎，也向所有因此失去親人的家屬表示哀悼，更形容毒品死亡問題為「國家恥辱」，承諾將即刻進行改善，希望能有效化解國內的毒品危機。