歐洲之行 首外訪修補盟友關係 拜登: 美國回來了

美國總統拜登周三晚抵達英國展開歐洲之行，為其就職總統後首次外訪，除了出席周五舉行的G7峰會，此行也是為了修補特朗普任總統期間疏遠的美歐關係。拜登抵英後向駐當地美軍發表講話：「我們將清楚顯示美國回來了(the US is back)，全球民主國家團結一起應對最嚴峻的挑戰，這對我們的未來至為重要」。

拜登與妻子吉爾乘坐空軍一號飛抵薩福克一個皇家空軍基地，向那裡的美軍基地人員和家屬演說，他除了表示此行會展現美國是重要國際外交力量外，還呼籲國際採取行動應對氣候危機和結束新冠肺炎情，「無國家可以單獨應對我們今天所面對的所有挑戰，因為世界正在改變」。他又表示，不尋求與俄羅斯發生衝突，但下周會晤俄總統普京時會向他表明美國立場。拜登出發前向記者稱，今次行程是為了鞏固與盟友的關係，向普京和中國說明歐美關係牢不可破。



G7峰會前宣布捐5億輝瑞疫苗予窮國

拜登向美軍發表講話後轉飛到康沃爾郡，周四與英國首相約翰遜會晤，翌日出席在當地舉行、一連3天的G7峰會，並於周日與吉爾到溫莎堡拜訪英女王。拜登G7峰會前宣布購買5億劑輝瑞疫苗，透過全球疫苗聯盟COVAX捐給92個低收入國家和非洲聯盟，首度為最需要疫苗的國家穩定提供mRNA類新冠疫苗，以顯示西方民主國家致力為全球做好事，而非冒起的獨裁國家。拜登訪英後會轉赴布魯塞爾，與歐盟和北約領袖會晤，料會談及俄羅斯和中國等事宜。拜登下周三將到瑞士日內瓦，與普京會晤。



撤WeChat及TikTok下載禁令 中方：正確方向

另方面，拜登周三簽署行政命令，撤銷前特朗普政府對抖音海外版TikTok及微信海外版WeChat的下載禁令，但同時指示商務部檢視與中國及其他對手有關聯的應用程式，對美國構成的國家安全風險。中國商務部形容這是朝著正確方向邁出積極一步，並希望美方公平公正對待中國企業，避免將經貿問題政治化。