歐洲議會代表團史上首次訪台 明早晤蔡英文

歐洲議會的「外國干預歐盟民主程序特別委員會」代表團，早上抵達台灣訪問3日，明日將與蔡英文會晤。

歐洲議會代表團共13人，包括特別委員會主席Raphaël Glucksmann、Andrius Kubilius、Markéta Gregorová、Andreas Schieder、Petras Auštrevičius、Georgios Kyrtsos及Marco Dreosto等7位跨黨團歐洲議會議員、歐洲議會秘書總處官員以及相關黨團政策顧問。 是歐洲議會史上首次派遣官方代表團訪問台灣。

率團的法國議員Raphaël Glucksmann在Twitter指，威嚇和制裁都不會嚇退他，他會繼續與爭取民主和人權的人士同一陣線，所以會前往台灣。

代表團將就假訊息網路攻擊等交換意見

代表團明日上午將與蔡英文會晤，亦會與蘇貞昌、陸委會主委邱太三等官員會面，會就假訊息、網路攻擊等複合式威脅議題交換意見及經驗。

台灣表示，代表團訪台充分展現台灣與歐盟的合作交流日益緊密深化，期望與歐洲民主伙伴，就錯假訊息及外部勢力滲透等挑戰交流。台灣又指，台灣位處抵禦假訊息、惡意網路攻擊以及敵對勢力威脅的前線，將持續與歐洲議會等歐盟機構加強合作，共同對抗專制政權的侵犯，捍衛民主、自由、法治及人權等普世價值。

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