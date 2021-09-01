歐洲議會外委會倡為駐台機構改名 中方斥違一個中國原則

歐洲議會外交委員會以在席的70名議員當中60人投票贊成，另外有4人反對及6票棄權，通過「歐盟與台灣政治關係與合作」報告，建議歐盟展開雙邊投資協定影響評估，以及將「歐洲經貿辦事處」更名為「歐盟駐台灣辦事處」。中方批評歐洲議會嚴重違背一個中國原則，損害中歐互信與合作，中方對此表示強烈反對。

報告強調，歐盟和台灣是理念相近的夥伴，擁有共同的自由、民主、人權和法治價值觀；但中國對台灣現狀以及印太地區的和平與穩定構成嚴重威脅，因此「建議」歐洲聯盟執委會採取行動。

歐洲議會表示，深切憂慮中國軍事威脅，並建議歐盟展開雙邊投資協定影響評估，以及將「歐洲經貿辦事處」更名為「歐盟駐台灣辦事處」，將台灣納入歐盟印太戰略考量，支持台灣當局以觀察員身份全面參與有關國際組織等。

負責協調這項報告的瑞典籍的歐洲議員Charlie Weimers表示，這份歐洲議會史上首份的歐台關係報告發出一個強烈訊息，即歐盟必須加強與台灣的關係，並尋求與台灣全面加強夥伴關係。

中方敦促立即糾正有關錯誤言行

中國駐歐盟使團發言人，批評歐洲議會外交委員會不顧中方勸阻，推出有關報告，公然鼓吹提升「歐台關係」，相關內容遠遠超出歐盟及成員國對台開展非官方經貿合作、文化交流等範疇，嚴重違背一個中國原則，損害中歐互信與合作，中方對此表示強烈反對。

發言人強調，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，這是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中歐建交和發展雙邊關係的政治基礎。中方敦促歐洲議會有關委員會及議員，要認清台灣問題的高度敏感性，立即糾正有關錯誤言行，為維護中歐關係的政治基礎發揮積極和建設性作用。