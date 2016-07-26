歐洲議會通過無約束力動議促制裁中港官員

歐洲議會通過無約束力動議，要求制裁內地和香港官員，並促請抵制北京冬奧。

歐洲議會周四以578票贊成，29票反對，大比數通過有關香港議案。多個議員之前發言，關注香港新聞、言論自由惡化，《蘋果日報》上月底被迫停運。有議員亦指中國輸出威權模式，踐踏人權，威脅歐盟的生活，不能成為歐盟的緊密伙伴。

決議以最強烈措辭譴責《蘋果日報》被迫關閉，當局拘捕多名高層、前主筆，又凍結資產。要求歐盟制裁多個內地和香港官員，包括特首林鄭月娥、政務司司長李家超、律政司司長鄭若驊、保安局局長鄧炳強、前警務處處長盧偉聰，還有港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧和國安公署署長鄭雁雄，以及損害香港自由和高度自治的機關。要求向他們實施旅遊禁令，並凍結在歐盟的資產。

促拒派外交官出席北京冬奧

針對「中歐投資協定」，決議重申要求採取額外的針對性措施，以繼續應對北京打壓新疆和香港。決議又指，除非香港、新疆維吾爾族地區、西藏、內蒙及中國其他地方的人權狀況得到可證實的改善，否則歐洲理事會、歐盟委員會及成員國應拒絕應邀派政府代表及外交官出席明年北京冬奧。決議雖然無約束力，但為歐盟提供指引。