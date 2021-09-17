歐盟首個出資建造難民營 被批似監獄

首座由歐盟出資讓希臘在薩摩斯島(Samos Island)建造的封閉式難民營於周六(18日)正式啟用。惟營地被人權團體批評看起來「像一座監獄」。

根據《德國之聲》(Deutsche Welle)報道，希臘建造封閉式的難民營周六正式啟用，這是首座由歐盟基金出資建造的難民營，主要目的是為改善難民的生活環境。

報道指，預計約三分之一的難民將住在240個細房，其餘的人則住在大禮堂，新營地設有運動場、遊戲區、共用的廚房、廁所及浴室；居民在早上8點至晚上8點這段時間可以離開營地，出入營地都需要掃描指紋和電子徽章，晚上8點前未返回營地的居民將會被處罰。

由於營地周圍設有帶刺的鐵絲網、監視器以及X光檢測器，人權團體批評這讓它看起來「像一座監獄」。

450個機構團體冀勿限制難民營內活動

對此，希臘移民部部長Notis Mitarachi表示，必須打造一個兼具現代和安全的環境，新的控制中心能為國際上尋求庇護的人找回失去的尊嚴。但報道指，有大約450個非政府組織與民間團體，希望歐盟和希臘政府不要限制居民在營地內的活動。

萊羅斯島難民營下月完工啟用

希臘在2015年到2016間收留了大量來自中東和非洲的難民，近年難民數字持續下降，但是阿富汗新政府掌管或引發新一波難民潮。

歐盟已承諾，將在5個愛琴海島嶼(Aegean Islands)設置新的難民營，提供2.76億歐元、折合約25.32億港元的經費，其中萊羅斯島(Leros)營地，預計將在下個月完工啟用。