正向教育｜發掘子女潛能和興趣 杜凱琹父母：觀察溝通

港隊在東京奧運取得佳績，其中港隊代表李皓晴、杜凱琹、蘇慧音在女子乒乓球團體賽奪得銅牌。就獎牌運動員如何「煉成」，杜凱琹父母分享如何發掘杜凱琹成為精英運動員的潛力，主要「觀察和溝通」，了解子女興趣和能力。二人強調陪伴、溝通和支持是助她成長的重要元素。



杜凱琹父親憶述培育凱琹成乒乓球運動員是無心插柳。原來妻子安排凱琹學跳舞、彈琴，做「女孩子的活動」，但直言「都不是凱琹想要的」，反而凱琹隨哥哥學習乒乓球時，即使只在旁邊「執波」一樣很感興趣，之後獲杜母同意試一試，結果一試愛上。杜媽媽補充指，孩子或因滿足家長，不敢說出自己真正想要，需時觀察和溝通，了解子女興趣和能力，發掘潛能；杜爸爸補充，支持和鼓勵最重要，毋須急於為子女設目標或要求限時完成。



父：不捨女兒失校園生活

談及杜凱琹中三轉為全職運動員的決定，爸爸笑指，當初集體討論時已「內定」，基本肯定全家支持凱琹的決定，不過就補充，不捨得女兒失去寶貴校園生活，包括與同學之間的友誼、一起成長的機會等，但是無可奈何，而取得奧運成就也是值得。

教育局正推行「正向家長運動」，冀向家長和公眾推廣正確教養子女的方法和態度，提升家長正面樂觀心態，幫子女有效學習及成長。杜凱琹父母早前應邀接受訪問，節錄部分已上載教育局「家長智Net」網頁(www.parent.edu.hk)，9月29日更有足本訪問。

正向教育｜發掘子女潛能和興趣 杜凱琹父母：觀察溝通