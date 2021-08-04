武漢兩男慶生想食野味 獵殺3隻野兔被判刑

兔兔這麼可愛，怎麼可以吃兔兔！湖北武漢江夏區一名姓黎男子今年1月20日晚為姓易朋友慶生，酒足飯飽後突然有人提出食野味。兩人於是持氣槍上山捕殺3隻兔子，未料被巡邏警員「人贓並獲」，及後更證實，3隻兔子是受國家保護的「華南兔」。兩人近日被當地法院裁定非法狩獵罪成，其中負責持槍殺兔的黎男，被判拘役4個月，負責舉燈照明的易男，被判拘役3個月、緩刑4個月，兩人須共同賠償非法狩獵造成的損失900元人民幣。

在禁獵期禁獵區非法狩獵

江夏區人民法院在事發村莊內設「巡迴庭」公開審理、判決並作出法律宣講，稱要讓村民充分認識到，非法狩獵不僅破壞生態環境，還涉嫌違法犯罪，強調「保護野生動物，保護我們的綠水青山，就是保護我們的金山銀山」。法院指出，華南兔是湖北省省級保護野生動物，以及受國家保護的「三有」(有益的、有重要經濟、有科學研究價值)野生動物，其保護意義在於華南兔棲息環境改變，數量開始下降，而黎男和易男違反狩獵法規，在禁獵區、禁獵期，採用禁用工具狩獵，破壞野生資源，情節嚴重，應當負上刑事責任。

網民：難辨別受保護品種

不過，微博不少網民對案件感到驚訝，稱「野兔成了保護動物？」、「在農村打野兔很正常，到底有沒有公布過哪些是不能打的？我還聽說過在山區抓兩隻蝴蝶被判刑的……老百姓哪知道哪個進名單哪個沒進？」網民呼籲官方公布詳盡名單，並「附上多角度圖」，否則「我們也不認識」。

還有許多網民認為，「現在人類已經那麼多可以吃的食物了，連野兔都不放過，真是不寒而慄。處罰代價輕」、「去年不是立法禁止食用野生動物，為何不數罪並罰？」、「先不說保護動物，野味別瞎吃這點還要強調？還是武漢，19疫情宣傳多久了，這會又忘記了？」、「真丟武漢人的臉」、「小兔子這麼可愛，你慶生就得死兔子嗎？」