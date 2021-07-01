歷來最大宗｜美國軟件供應商遭黑客勒索攻擊 瑞典超市800店被迫停業

美國一間軟件供應商前日遭黑客勒索攻擊，除了美國數百公司受影響，全球最少17個國家不少公司也受波及，為歷來同類事件最大宗。當中瑞典一間連鎖超市800店舖，因為收銀櫃台無法運作須暫停營業，鐵路服務和一間藥房連鎖店也受影響。

受攻擊的資訊科技供應商Kaseya為客戶提供科技管理軟件，網絡安全專家認為，俄語主要勒索軟件集團REvil似乎是幕後黑手，他們利用Kaseya為客戶提供的網絡管理套裝，透過雲端服務將勒索軟件發送到各公司。瑞典公司Visma Esscom為不少瑞典商業機構管理伺服器和裝置，該公司稱他們受到不同程度的攻擊，包括鐵路服務，而Coop是該國最大連鎖超市之一，其收銀的遙控更新工具受到攻擊，令顧客無法付款，該公司指經徹夜「搶修」無效，800間店舖昨天只好停業。瑞典國防部長胡爾特奎斯特稱，有關攻擊「非常危險」，顯示商業和政府機構須改善預防措施。

專家指受害公司逾1,000間

Kaseya行政總裁Fred Voccola表示，據他們所知少於40個客戶受影響。不過，專家指Kaseya的客戶也為其他公司提供更廣泛的資訊科技服務，或有不少公司受影響。網絡安全專家Dmitri Alperovitch表示，今次攻擊的受害公司有超過1,000間，最終可能達1萬間，是前所未見。網絡安全公司ESET稱，最少17個國家的公司「中招」，包括英國、南非、加拿大、阿根廷、墨西哥、肯尼亞和德國。

拜登：初步未知是否涉俄政府

美國最大輸油管公司「殖民油管」的系統早前也遭黑客勒索，嚴重影響燃油供應，最終被迫付贖金解決，部分贖金其後被當局追回。美國屢次發生黑客攻擊事件，而「殖民油管」被指遭俄羅斯黑客攻擊，挑起美國與俄羅斯爭拗，美國總統拜登之前與俄羅斯總統普京會晤時，也有提及黑客攻擊事件，普京否認攻擊與俄政府有關。至於最新一宗攻擊，拜登稱初步調查未能確認是否與俄政府有關。