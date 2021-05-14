歷來最大宗｜要求美軟件商付5.46億贖金解鎖 黑客勒索全球上百萬公司遭殃

美國軟件供應商Kaseya遭勒索軟件攻擊，與俄羅斯黑客組織REvil在暗網發文，要求7,000萬美元(約5.46億港元)贖金為被加密的檔案解鎖，並以虛擬貨幣Bitcoin支付，還稱逾100萬系統受今次攻擊影響。報道稱，該組織原本與個別中招公司談判，要求個別公司給予500萬美元(約3,900萬港元)贖金，但之後改變主意要求一筆過7,000萬美元。Kaseya稱，只有數十客戶直接受影響，惟其客戶也為其他公司提供科技服務，在連鎖反應下，令全球最少17個國家的中小企受影響，包括汽車銷售商、髮型屋和會計公司，估計達百萬間。

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瑞典超市800店連續3天休業

瑞典為重災區，鐵路服務和店舖營運受影響，連鎖超市Coop更因收銀系統無法運作，顧客不能在店內付款，上周五傍晚已發現問題，但徹夜搶修失敗，800間店舖上周六起暫停營業，事件至昨日仍未解決，店舖今日繼續關門。荷蘭兩間主要資訊科技公司也是受害公司之一。在德國，一間資訊科技公司向當局稱，其有數以千計客戶受今次攻擊影響。美國白宮周日稱，基於國家安全評估，向部分受害公司提供協助。全球最大肉品商JBS在5月時也曾遭REvil發動勒索軟件攻擊，JBS當時付了1,100萬美元(約8,500萬港元)贖金。