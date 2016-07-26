死了都要愛｜樹蛙交歡青蛇在旁伺機等食 網民：算有良心

大自然是個弱肉強食的世界，生態圈亦有著環環緊扣的奧妙關係。近日台灣有網民偶然在水池發現了一對正在交配的樹蛙，還產下了許多「卵泡」，過程十分特別。不過，螳螂捕蟬，黃雀在後，兩蛙交歡期間，原來殺機已生，竟然有位「陌生朋友」悄悄接近，伺機等待……

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事主在FB社團「爆廢公社公開版」上載照片表示，他日前經過一個水池時，無意看見了2隻樹蛙正在交配，而且還留下了許多「卵泡」。事主靜心觀察期間，發現圍觀的不止他一個，原來一條青竹蛇正在不知不覺間向兩隻樹蛙靠近，並定睛在一旁等待，讓事主不禁笑說，「你們差點命都沒了，你們知道嗎？」但因為當時蚊子太多，事主就沒有留到最後觀看結局，所以也不清楚牠們最後的下場。

一眾「吃花生」的網友看到照片後都紛紛留言，表示畫面十分珍貴，也有人代入青竹蛇的角色笑言：「噢買一送一還加蛋喔」、「很猶豫要吃哪一個」、；另外還有人調侃交歡的樹蛙「死了都要愛」和「牡丹花下死，做鬼也風流」。有網友則表示，「人家蛇只是在看大自然a片⋯沒有要吃的意思啦」「青竹蛇還算有良心！在等待牠們結束」。