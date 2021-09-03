死亡率低 港人均壽命全球最長 港大研究：控煙「做得好」為關鍵

香港連續7年蟬聯全球最長壽地區，港大醫學院公布一項有關長壽的研究，比較香港與英國、美國、加拿大、澳洲、日本等18個國家在1979至2016年期間的人均壽命，發現本港男、女的平均壽命分別較其他國家長1.86年及2.5年，主因是心血管疾病及女性癌症的低死亡率。學院院長梁卓偉認為，有一半歸因於控煙「做得好」，促立法會通過禁止加熱煙及電子煙草案。



港大醫學院聯同倫敦帝國學院等海外學院展開8年研究，團隊比較本港與18個經濟合作暨發展組織的國家的人均壽命及超過2.63億宗死亡個案，發現本港心血管疾病的死亡率最低，女性癌症的死亡率亦較大部分國家低，相信造就本港「生存優勢」，即較其他國家長壽的主因。

研究另發現，因吸煙而致死亡比率較低為香港最長壽的關鍵因素，團隊發現本港吸煙致死率明顯較其他國家低，估計自1980年起，每10萬人口中不足50人直接因吸煙而死亡。

在分析各地居民患有肺癌、心血管疾病、慢性呼吸病等與吸煙有關疾病後，發現本港男女平均壽命亦較其他國家人民長命，分別長0.94年及0.87年。



促立法會通過禁止加熱煙法案

醫學院公共衛生學院社會醫學講座教授林大慶亦指，很多研究已證實加熱煙對健康影響大，憂法例若仍容許市民管有加熱煙，將令青年煙民增加，又指政府建議禁止管有加熱煙已有數年，法案現到了最後階段，促立法會通過法案並全面禁止加熱煙。

梁卓偉認為，本港連續7年「贏」其他國家成為全球最長壽地區，一半歸因於控煙「做得好」，但強調「幸福非必然」，英、美人均壽命亦有下跌趨勢，香港如果不努力維持，人均壽命可愈來愈短。

研究同時引用文獻，指導致折壽的因素有四成與個人習慣相關，三成與基因有關，另有一成半為社會環境，一成與醫療制度有關，梁卓偉指，醫療制度不但包括經費，人力資源亦為重要因素。