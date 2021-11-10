死亡直播｜南非健身教練在200學員眼前遭射殺

隨著科技發展，加上新冠疫情影響，線上活動愈來愈普遍。不過，南非日前一名持槍男子闖入一名健身教練的住所，當著線上逾200名正學習健身的學員面前，射殺健身教練。

《每日郵報》報道，遇害的健身教練名叫Lawrence Masinge，綽號「野獸」(Beast)，居於南非普勒托利亞附近的Saulsville，當時他在家中正以視𢠽會議軟件Zoom進行線上課程，突然一名身著淺色長褲和黑色上衣的男子闖入畫面，右手持槍直接向Lawrence開火，Lawrence立即倒在地上。

學員在教練中槍後嘗試尋求幫助

網上的Zoom截圖顯示，當時線上許多學員都直擊Lawrence被槍殺的過程。

住在英國目擊者之一Mpho Magwaza表示：「當那個人闖入時，我立刻意識到有些不對勁，看著他開了2槍，這讓我整晚都睡不著覺」，Mpho提到自己從2年前開始上Lawrence的健身課程，對方幫助自己克服心理健康問題，並成為朋友。

另一名匿名學員表示，自己當天下午約6點半加入Zoom，40分鐘後便聽到第一聲槍響，便跑去螢幕看，她的丈夫驚恐地表示「他(Lawrence)中槍了」，她透露當下許多學員都試圖找出Lawrence的居住地點，還有人直接打電話求救，惟「40分鐘後，他仍然冰冷地躺在那裡，警員其後才帶著救護員趕到」。

學員盼為教練伸張正義

另一名學員Zazi Nsibanyoni-Mugambi指：「一個人突然跑進來向Lawrence開槍，當時大家都在健身卻不知道發生甚麼，那傢伙回來又向馬辛格開了2槍、然後就跑了，每個人都看著屍體、瘋狂地試圖尋求幫助」，她對自己目擊謀殺卻無能為力感到非常難受。

另有學員指，兇手在射殺Lawrence後，在屋內搜掠。

不少學員都指，Lawrence致力於參與社區服務計畫，以鼓勵年輕人參加體育、藝術和文化部支持的運動和健身，對其離世感到痛心，更有學員在社交平台標籤「#justiceforlawrencemasinge」呼籲為Lawrence伸張正義。

警方表示，目前尚不清楚殺人動機，呼籲任何了解這宗案件人士提供消息。