死亡調查｜疫情影響如二戰 研究︰多國民眾減壽逾半年

新冠肺炎疫情向全人類的健康投下震撼彈，有研究顯示，在調查範圍內的29個國家，有22個的民眾預期壽命(life expectancy)，因疫情而縮短超過半年，跌幅是二戰以來最大，而「減壽」情況最嚴重的美國，男性的預期壽命更大減2.2年。



英國牛津大學研究團隊周一發表報告，涵蓋的大部分是歐洲國家，如法國、德國、英國(英格蘭與威爾斯，跟蘇格蘭分開計算)、意大利及立陶宛等，並加上美國及智利等的2020年死亡數據。團隊推斷當中27個國家民眾會「減壽」(相較於2019年水平)，其中22個國家的民眾，壽命將縮短超過6個月。

若以性別計算，男性「減壽」情況相對嚴重，有11個地區的男性以及8個地區的女性「減壽」超過一年，其中美國男性預期壽命縮減最多，達2.2年，其次是立陶宛男性，壽命減1.7年。研究團隊指，大部分地區的民眾「減壽」，與新冠疫情有關。有份領導研究的學者Jose Manuel Aburto表示，「對於如西班牙、英格蘭及威爾斯、意大利、比利時等西歐國家，對上一次預期壽命在一年內如此大幅減少，已是二戰時的事。」



「預期壽命」並非估計民眾實際壽命

值得注意的是，「預期壽命」是指在調查時期內出生的民眾，若當刻的死亡率一直維持，估計平均壽命會有多長，而並非預估目前民眾的實際壽命。研究刊於《國際流行病學期刊》(International Journal of Epidemiology)。



死亡調查｜疫情影響如二戰 研究︰多國民眾減壽逾半年