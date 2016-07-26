死因研訊｜男子打科興後離世 友人供稱事主排期通波仔

患有長期病的六旬漢，今年2月在接種首劑科興新冠疫苗兩日後離世，成全港首宗接種後離世的個案。死因庭昨展開死因研訊，在事主打針後曾共膳的朋友供稱，他當時未見異樣，又透露其生前有吸煙習慣、當時正排期做「通波仔」手術。事主到訪接種中心的營運主管作供時，確認當日有兩名市民被評為不適宜接種，但不包括死者。

科興疫苗今年2月26日開打，63歲事主李宇根同日到官涌疫苗接種中心打針，兩日後因呼吸困難求醫，其後死亡。死因庭昨召開研訊，死者兄長李昌根供稱，兩人前年最後一次見面，不太了解其生活和身體狀況，但知悉他有20年吸煙習慣、甚少飲酒和做運動，直至2月透過新聞才得知胞弟離世。

友人指事主打針翌日稱無大礙

死者朋友林鴻凱作供時，指事主曾透露心臟有3條血管閉塞，正排期進行「通波仔」手術，與事主共晉早餐時更獲告知針後身體沒大礙。林並透露，事主生前每日會吸食一至兩包煙。死者另一朋友鄺家樂則供稱，事主打針後數小時曾對他說沒有頭暈、氣促和心口痛等反應，他們當日和翌日共膳時均未見異樣。鄺家樂又提到，死者本身有糖尿病和「三高」，打針前一星期曾因心臟不適求醫。

事主到訪的疫苗接種中心由尚至醫療集團營運，當日在場負責打針的護士李素娟供稱，記憶中科興開打首日，並沒有為心臟有毛病的市民打過針，又提到會把慢性病病情不穩定的病人，轉介予駐場醫生。中心行政主管高翹建在庭上透露，翻查紀錄發現當日有兩人被評為不適宜接種，但不包括死者，同日亦沒有紀錄顯示，有人打針後需要送院或不適。

案件預計審理9日

衛生防護中心及運送抵港科興疫苗的醫藥保健分銷商奧利佳，兩名藥劑師均指疫苗從北京運至中心都存放在2至8度，沒有異常情況。案件預計需要審理9日，將傳召16名證人；衛生署和科興控股香港有限公司被列為有利害關係的一方。

死因研訊｜男子打科興後離世 友人供稱事主排期通波仔