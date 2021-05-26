死因研訊 16年時昌迷你倉大火 職員︰不懂用滅火筒

2016年發生的淘大工業村時昌迷你倉四級大火，釀兩名消防員殉職，死因庭傳召時任迷你倉職員作供透露，發現起火後先請示上司是否需要報警，對方著先嘗試滅火，其他待他回來再決定。他指入職培訓並無提及遇上火警的應對方法，擔心有危險，「真係唔夠膽」，所以沒有使用滅火筒。



時任時昌區域經理黃家晉供稱，2016年6月21日早上10時半在1樓辦公室值班期間，發現3樓迷你倉一部閉路電視鏡頭的畫面全黑，上樓發現該層電梯大堂的燈全部熄滅，打開正門發現近儲物室K213走廊地下有個火光，致電上司呂國榮請示，對方著他先用滅火筒滅火，並待呂回公司再處理。



最後不知是誰報警

黃指，入職時無防火訓練，公司亦沒有指引，但他無向上司透露不懂用滅火筒，只「見火勢慢慢熄滅就關門離開」。之後，見到工業村保安員和公司的維修工人，他再打開門發現有濃煙湧出，他再致電上司時，對方著他外出買毛巾，後來才知用來掩住口鼻，約10分鐘有警察到場並要求他們撤離，他指不知道是誰報警。

他指，3樓配備2個消防喉轆及2個滅火筒，但無留意有否消防灑水系統。被律師問及曾否拿起過滅火筒嘗試滅火，黃指「真係唔夠膽」。就消防處在災後，在迷你倉發現某些儲物室內藏有壓縮氣體、天拿水及油漆等物。黃表示，與客戶簽署協議書，列明禁止儲放易燃物品及違禁品，但職員沒有權力檢查倉內物品。

九龍灣淘大工業村時昌迷你倉於2016年6月21日發生四級大火，大火至6月25日才救熄，高級消防隊長張耀升(30歲)及消防隊目許志傑(37歲)在救火期間殉職。