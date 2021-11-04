死神來了｜巴西男避蜜蜂襲擊跳入湖 疑遭食人魚咬死

巴西一名男子與2名朋友上周六結伴釣魚，期間為躲避蜜蜂攻擊，3人全部跳入湖中，沒想到男子遲遲未有上岸，救援人員最後在離岸約4公尺處找到他的遺體，其面部幾乎毀容，懷疑遭食人魚撕咬襲擊致死。

事發在巴西米納斯吉拉斯州，一名30歲男子與2名朋友於上周六(10月30日)到當地一座農場內的湖邊釣魚，沒想到突然有一群蜜蜂對他們發起攻擊，為躲避襲擊，他們倉皇跳入湖中。待蜜蜂散去後，2名朋友游返岸邊，卻遲遲不見該名男子的蹤影，於是報警求救，不料到場的消防救援人員竟然沒有帶備潛水設備，未能下水搜救。

男子死因尚未確定

翌日，救援人員落水搜救，終於在離岸約4公尺處發現男子遺體，將男子遺體從水中撈出後，發現屍體面部幾乎毀容，耳朵、手腕等身體多處也有好幾處遭到撕咬的傷口。目前，當局未清楚男子是遭蜜蜂蜇傷或食人魚咬傷而致死，抑或是溺斃後遭食人魚撕咬，死因有待檢驗確定。