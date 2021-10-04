死神來了｜英女與家人烏克蘭度蜜月 營火意外引爆一戰炸彈重傷弟友死亡

一名英國新娘子與丈夫去烏克蘭度蜜月，帶著家人和朋友同行有老有嫩，12人開開心在一處美麗森林露營慶祝，豈料營火竟引爆埋在泥土裡的第一次世界大戰遺留下來的炸彈。新娘子被炸彈碎片擊中嚴重受傷，她的弟弟和一名友人被炸死，其他人也受傷。

事發在上月，43歲新郎Norbert Varga出生於匈牙利，一行人在鄰近匈牙利邊境的喀爾巴阡山脈(Carpathian Mountains)行山後，坐在營火旁談天和喝茶。出生於烏克蘭的31歲新娘子Lidiia Makarchuk向親友細說如何被丈夫奪取芳心，由於大家很長時間未有見面，一直不停地聊天。約在晚上9時，Varga行向帳篷取相機，突然發生地動山搖的爆炸，「我在整裝相機，爆炸和尖叫聲劃破黑夜寧靜，我奔向營火那裡，大叫Lidiia的名字」。

位處森林 救護人員90分鐘才抵達

新娘子Makarchuk憶述當時情況稱，爆炸摧毀了營地，「我感到如被人拿著石頭打向我的臉、鼻子」，一度失去聽覺，當她雙手掩臉為自己祈禱時，才發現其他人也痛苦地呻吟。Makarchuk左眼和臉部被碎片所傷，雙手也受傷露出骨來，雙腿失去部分肉。爆炸突如其來發生，她躺在地上雙眼看不見東西，聽到29歲弟弟Myroslav垂死的喘氣聲，她在醫院說很後悔未有向他說她愛他。由於位置偏僻，救護人員用了90分鐘才抵達，Myroslav與另一名男子送院後返魂乏術。

「如置身戰爭電影」

Varga說，將永遠不能忘記Myroslav的死亡痛苦聲，「我嘗試用繃帶為他包紮，將他身體放在舒適位置上，但一切太遲。他與死神搏鬥了兩小時。我仍然在想，我當時是否可以做得更多去搶救他？為甚麼不是我？為甚麼是他們？那一晚我如置身在戰爭電影中，我永遠不會忘記。」Makarchuk和其他親友最後在清晨4時送抵醫院，距爆炸發生7小時。她目前仍在烏克蘭留醫，但可以下床行走，下月底將可往匈牙利接受眼科治療，然後與丈夫返回英國。

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