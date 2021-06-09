殖民管道｜主席布朗特：向黑客支付贖款是別無選擇

美國最大燃油管道營運商「殖民管道」(Colonial Pipeline)上月遭勒索軟件攻擊，最終向黑客組織Darkside支付了440萬美元贖款解決事件。公司主席布朗特表示，他在事件中別無選擇，只可向黑客支付贖款。

向黑客支付贖款做法引起外界熱議，網絡保安公司一般亦不建議支付贖款。殖民管道主席布朗特(Joseph Blount)再就事件開腔指，他在事件中別無選擇，作出支付贖金的決定，以及決定將支付贖金的決定盡量保持秘密，是他從事能源業39年以來最艱難的決定。他知道公司的輸油管道對國家的重要性，他以國家利益為先。他選擇支付贖款，以取回所需工具，令管道盡快安全地回復運作。

布朗特在美國參議院國土安全委員會的聽證會又承認，公司未有制訂計劃，應對黑客的勒索軟件攻擊。他指入侵公司網站的黑客，是利用一個密碼，透過虛擬私人網站進入公司系統。

布朗特被問到，假如不向黑客支付贖款將有甚麼後果時表示，可能連公司也不想知道有關的未知之數。