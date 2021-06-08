殖民管道｜美國起回約230萬美元贖款

美國最大燃油管道營運商「殖民管道」(Colonial Pipeline)上月遭勒索軟件攻擊的事件。美國司法部表示，已追回「殖民管道」支付的大約230萬美元加密貨幣贖金。

副司法部長莫納科指，調查人員查獲由「殖民管道」 支付的 63.7個比特幣，目前價值約230萬美元，成功打擊發起歷來針對美國最具破壞性網絡攻擊的黑客。報道指，聯邦調查局取得解鎖黑客比特幣錢包的私鑰，加州三藩市一名法官批准由位於加州北部的「加密貨幣地址」中扣押資金。

殖民管道行政總裁布朗特(Joseph Blount)星期一到國會出席聽證會時指，認為攻擊者是利用廢棄的虛擬專用網絡帳戶，進入公司網絡。

攻擊事件一度令美國南部約四分三加油站汽油售罄

殖民管道在上月遭到黑客組織DarkSide以勒索軟件攻擊，輸油系統一度全面關閉，美國東岸的能源供應一度出現短缺，南部部分地區，大約四分三加油站的汽油已經售罄。公司行政總裁其後承認，向黑客組織支付了440萬美元贖款。

