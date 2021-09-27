殘奧羽銅牌得主陳浩源 兩周內公布是否戰亞殘運

剛過去的東奧、殘奧，港隊好消息不斷，當中全港首名輪椅羽毛球運動員兼「世界二哥」陳浩源於東京殘奧男子WH2單打奪銅牌。36歲的他，2016年重回校園，過去幾年要在學業和備戰中抉擇，備戰期間更要休學，剛完成首個殘奧比賽，明年又舉行新一屆亞殘運，他指，對出戰比賽態度正面，「如果大家見到我好努力準備緊亞殘運，咁我一定會打埋(2024年巴黎)殘奧，因為準備周期只差幾個月。」未來2星期內會公布是否「繼續打」。



陳浩源2016年到浸大修讀體育及康樂管理學士學位，他昨於浸大校園分享時透露，「自己問了逾50人(包括浸大的教授及導師)意見是否應該繼續打羽毛球，備戰明年亞殘運及2024年巴黎奧運。」過往大家普遍覺得殘疾運動員的生涯可較一般運動員長，他笑指「發現有選手年僅19歲，幸運啲我已做到佢Daddy，咁Daddy要點樣同個仔挑戰身體極限呢？呢個都係啲要考慮嘅方向。」

他坦言，如果「打落去」，對場地配套及科研等需求將增加。他形容殘疾人士「做咩都慢過人」，坦言他即使駕車亦無法如健全人士，15分鐘內由體院練習趕至浸大上課。加上殘奧羽毛球代表隊未有固定練習場地，每周2天在體院，4天用康文署的場地，輪椅等工具要「搬嚟搬去」，「搵車位」亦佔了不少練習時間。他望代表隊可有固定的練習場地。

16年入學，其後為備戰印尼2018亞殘運，加上同年底由於殘疾運動員有了全職的機制，他決定休學，現時只完成浸大近半課程。對休學決定，他指學校不單支持，亦提供彈性處理，令他可專注訓練，毋須放棄學業。他感激浸大和教師的特別關照。

他又形容體育、運動及健康學系二級講師兼前羽毛球港隊伍家信(左一)有如「保母」，印尼亞殘運期間陳在一個學期13周中，有8周留在海外備戰，當時伍會定時透過即時通訊程式將課堂筆記及錄音傳送給他，讓他可無間斷學習。

談及浸大課程包含多項運動項目的實踐及訓練，陳笑言，自己或是首個選讀該課程的殘疾人士，期間透過課程接觸攀石、跳舞、游泳、乒乓球、田徑、平衡木等項目，更曾在「吊環王子」吳翹充的指導下接觸體操吊環項目。令他最深刻的是，在一次攀石課程中，一級講師黃嘉麒(右一)鼓勵他嘗試健全人士的攀石牆，他成功爬行至4、5米高，其後他經常利用此影片到中小學分享，鼓勵學生要踏出第一步。

至於未來路向，他指，若選擇退役，或會專心修畢學位並推動本地殘疾運動。學系教授鍾伯光(左二)指，接到陳浩源報讀申請時，鍾決斷地取錄陳，並鼓勵不同有需要人士到浸大學習，亦呼籲大學要給予全職運動員足夠的空間練習自己的項目。

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