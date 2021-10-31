Am730
Am730
Am730
Am730
News
殘疾人士本月14日免費乘港鐵 中環站展出視障人士攝影作品
2 小時前
#Hashtags
港鐵殘疾人士視障攝影國際復康日
殘疾人士本月14日免費乘港鐵 中環站展出視障人士攝影作品
news-images
視障攝影師透過對光、聲音、觸覺及各種感官的感知度，並在義工的口述影像支援下，拍攝一幅幅攝影藝術作品。(港鐵提供)

為支持「2021年國際復康日」，港鐵宣布11月14日，繼續為殘疾乘客提供港鐵免費乘車優惠，今年並特別舉辦連串共融活動，包括鼓勵視障人士參與藝術、在香港西九龍站舉辦「口述影像藝術遊」活動，讓視障人士共享藝術，推廣無障礙藝術欣賞及傷健共融。

news-images
，視障人士於十月在香港西九龍站參加口述影像藝術遊。(港鐵提供)
 news-images
，視障人士於十月在香港西九龍站參加口述影像藝術遊。(港鐵提供)
 news-images
，視障人士於十月在香港西九龍站參加口述影像藝術遊。(港鐵提供)

推動平等藝術

持有有效「殘疾人士登記證」或註有「殘疾人士身分」個人八達通乘客，以及其一位照顧者可於當日免費乘搭港鐵，東鐵綫頭等、城際客運服務及高速鐵路除外。

港鐵指，公司亦支持推動無障礙藝術欣賞，今年舉辦相關活動。早前香港展能藝術會邀請一班視障人士於香港西九龍站參加了攝影工作坊，打破攝影是一門以視覺為主導的傳統觀念。視障攝影師於工作坊上透過對光、聲音、觸覺及各種感官，以，及在義工提供的口述影像支援下，除欣賞香港西九龍站的車站藝術品及獨特的建築設計，同時透過相機攝下站內的不同面貌，以他們的角度進行攝影創作。

news-images
視障攝影師透過對光、聲音、觸覺及各種感官的感知度，並在義工的口述影像支援下，拍攝一幅幅攝影藝術作品。

展覽設無障礙服務

港鐵又在中環站J出入口的「港鐵·藝術」展廊中，展出6位視障攝影師拍攝的24幅攝影作品，展期至今年12月14日。展覽設有口述影像、點字資料及手語錄像導賞等藝術通達服務。影作品亦會於香港展能藝術會網站的網上虛擬展覽展出，直至今年底。

香港展能藝術會主席林彩珠表示，攝影傳統上是一門以視覺為主的活動，但視障人士都可平等地參與其中，今次與港鐵合作，非視覺攝影的概念念不但讓乘客大開眼界，更饒富意義。港鐵公司香港客運服務總監楊美珍指，希望殘疾人士可以藉著免費乘車日探索香港不同的地方，亦很高興與不同的非牟利機構合作，安排共融活動，支持本地社區。

news-images
一系列由六位視障攝影師拍攝的非視覺攝影作品現於港鐵中環站J出入口「港鐵·藝術」展廊中，以「『觀景之外』非視覺攝影@香港西九龍站」為主題展出，展覽期至今年十二月十四日。(港鐵提供)
 news-images
一系列由六位視障攝影師拍攝的非視覺攝影作品現於港鐵中環站J出入口「港鐵·藝術」展廊中，以「『觀景之外』非視覺攝影@香港西九龍站」為主題展出，展覽期至今年十二月十四日。(港鐵提供)
 news-images
一系列由六位視障攝影師拍攝的非視覺攝影作品現於港鐵中環站J出入口「港鐵·藝術」展廊中，以「『觀景之外』非視覺攝影@香港西九龍站」為主題展出，展覽期至今年十二月十四日。(港鐵提供)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/殘疾人士本月14日免費乘港鐵-中環站展出視障人士攝影作品-291121
#Hashtags
港鐵殘疾人士視障攝影國際復康日
Am730

安心出行｜食環署派員巡21街市　副署長稱運作大致暢順

傑出義工｜視障心理治療師受助後啟發提供義務諮詢服務

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
安心出行｜食環署派員巡21街市　副署長稱運作大致暢順
Am730
Am730
傑出義工｜視障心理治療師受助後啟發提供義務諮詢服務
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多