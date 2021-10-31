殘疾人士本月14日免費乘港鐵 中環站展出視障人士攝影作品

為支持「2021年國際復康日」，港鐵宣布11月14日，繼續為殘疾乘客提供港鐵免費乘車優惠，今年並特別舉辦連串共融活動，包括鼓勵視障人士參與藝術、在香港西九龍站舉辦「口述影像藝術遊」活動，讓視障人士共享藝術，推廣無障礙藝術欣賞及傷健共融。

推動平等藝術

持有有效「殘疾人士登記證」或註有「殘疾人士身分」個人八達通乘客，以及其一位照顧者可於當日免費乘搭港鐵，東鐵綫頭等、城際客運服務及高速鐵路除外。

港鐵指，公司亦支持推動無障礙藝術欣賞，今年舉辦相關活動。早前香港展能藝術會邀請一班視障人士於香港西九龍站參加了攝影工作坊，打破攝影是一門以視覺為主導的傳統觀念。視障攝影師於工作坊上透過對光、聲音、觸覺及各種感官，以，及在義工提供的口述影像支援下，除欣賞香港西九龍站的車站藝術品及獨特的建築設計，同時透過相機攝下站內的不同面貌，以他們的角度進行攝影創作。

展覽設無障礙服務

港鐵又在中環站J出入口的「港鐵·藝術」展廊中，展出6位視障攝影師拍攝的24幅攝影作品，展期至今年12月14日。展覽設有口述影像、點字資料及手語錄像導賞等藝術通達服務。影作品亦會於香港展能藝術會網站的網上虛擬展覽展出，直至今年底。

香港展能藝術會主席林彩珠表示，攝影傳統上是一門以視覺為主的活動，但視障人士都可平等地參與其中，今次與港鐵合作，非視覺攝影的概念念不但讓乘客大開眼界，更饒富意義。港鐵公司香港客運服務總監楊美珍指，希望殘疾人士可以藉著免費乘車日探索香港不同的地方，亦很高興與不同的非牟利機構合作，安排共融活動，支持本地社區。