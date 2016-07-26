殘酷實驗｜任蠅蟲啃食狗B 美議員怒轟福奇領導研究所

美國民主黨和共和黨的24位參議員狠批由白宮首席醫學顧問福奇(Anthony Fauci)領導的國家傳染病研究所(NIAID)，曾資助進行多項不人道的動物實驗，包括容讓數十隻比高犬(Beagle)給肉食性沙蠅(Sandfly) 啃食致死。

綜合報道，人權組織「White Coat Waste Project」日前發表聲明，指出透過情報得知，美國國家傳染病研究所從2018年開始，花費了168萬美金對狗隻進行藥物實驗，總共有44隻年僅6至8個月大的比高犬，被反覆注射藥劑或投餵藥物，數星期後再被殺死解剖，實驗過程為了減少干擾，甚至將牠們的聲帶割除。

NIAID被批以研究為名進行受爭議動物實驗

聲明提到，美國國家傳染病研究所常以研究之名，進行多項備受爭議的動物實驗，亦曾資助北非突尼西亞的團隊，進行許多不人道的活體動物實驗，包括對幼犬注射寄生蟲，囚禁數十隻比高犬幼犬在一裝滿肉食性沙蠅的箱子中，任由蠅蟲啃食致死。雖然美國國立衛生研究院(NIH)一度表示實驗目標的是為了向美國食品和藥物管理局(FDA)申請文件，但NIH亦指，從不曾要求在犬隻身上，進行人類藥物的研究工作。

聯署議員言明不排除傳召福奇

美國共和黨議員Nancy Mace和23位國會議員日前也紛紛簽屬文件聯署，並在上周五(22日)致函給國家傳染病研究所和總統拜登，要求機構解釋44頭幼犬下落，並抨擊政府濫用納稅人金錢，進行殘忍的動物實驗，即使作為學術用途，但手法過於殘忍，日後也不排除傳召福奇到國會親自說明。

多間外媒就事件向美國國家傳染病研究所查詢，但未獲任何回應。

Nancy Mace和美國民主黨議員Brendan Boyle在上月14號時，推出了保護動物免於藥物測試、研究的相關法案(AFTER)，目的是反對虐待動物，免受到許多不人道的實驗對待，此法案也獲得美國獸醫協會(AVMA)支持。