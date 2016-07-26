殺的哥案｜疑犯打風獨坐無營業士多外 島民︰形跡可疑報警

的士司機周二(12日)在西環遭割頸殺害，警方迅速鎖定混血疑犯，刑偵探員分析報情懷疑對方已逃至南丫島匿藏，搜查期間再接島上居民報案，指有一名陌生男人在打風期間獨坐在無營業的榕樹灣一士多外，形跡可疑，並與警方通緝犯外貌相似，疑犯最終落網。

西環發生懷疑謀殺後，警方高度重視，並形容疑犯「極度危險，不排除有暴力傾向」，周二及三透過媒體及社交平台發布疑犯多張照片通緝，並呼籲市民提供消息。消息指，案發後，警方情報顯示，疑犯周二下午已到南丫島，懷疑找尋島上親戚不果，之後打風渡輪停航，只能一直留在島上。

有南丫島居民亦透露，一名陌生男子周三中午已獨自坐在榕樹灣一間士多外，有外籍居民與他搭訕，當時似未有異樣。但亦有島民指，擬與該名男子交談時，對方有些敵意，於是沒有再理會他。至傍晚該名男子向附近一戶人要求借宿，有居民發現他與警方發布通緝犯照片樣貌相似，於是報警。

31歲姓蔡疑兇為混血兒，據指父親為香港人、母親為外籍人士，於南非出生；報稱英國籍，在英國讀書，任「軟件工程師」，持香港身份證。他曾在社交平台指自己遭人跟蹤，於是由南非逃到香港。在港期間，蔡居於西營盤一唐樓，有街坊表示，曾聽他的家人埋怨蔡不找工作，有病不看醫生。有消息指，其同住親友懷疑有人有精神分裂症，但沒有求醫。

至於無辜被殺害之的士司機48歲姓韋，一家五口居於天水圍一屋苑，夫婦育有3名分別9至18歲兩女一子，長女讀中大。韋駕駛的士逾10年，主要為夜更。

死者右後頸有7厘米長傷口

案發於周二清晨4時50分，姓韋的士司機在西環一酒店接載一名男乘客，一分鐘後乘客落車向德輔道西方向逃去；其後韋亦離開車廂在東邊街近皇后大道西大叫求救，頸部血如泉湧，最終不支倒地，因大量失血，送院搶救後延至早上6時17分不治。初步發現，死者右後頸有一條長7厘米、深2厘米的傷痕，經法醫檢查後相信由利器造成。

警方調查發現疑犯向德輔道西方向逃去，隨後在附近一大廈天台，檢獲一個袋，內有一把菜刀及一些衣物，相信疑犯更換衣物後逃走，並相信同日已乘船到南丫島。

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