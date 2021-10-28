毅行者改虛擬形式 樂施會：對捐款收入影響好大

樂施會早前收到政府通知，今年毅行者活動的「豁免群組聚集」申請不獲批，因此無法以一連三天的實體形式舉行。樂施會籌募經理(活動)黃玉閒表示，活動將會再次改為虛擬形式進行，參加者可於11月22日至12月12日期間的任何時間，在麥理浩徑自行起步，並可透過活動手機app瀏覽沿途資訊，並實時追蹤行蹤，以免發生意外。

虛擬毅行者4人一隊自由起步

黃玉閒於港台節目解釋，活動參加者可以將100公里路程分為兩段，每次行60公里和40公里，以及可自行在活動期內選擇起步時間，但最多只能4人一隊。她指，會方將預先聯絡沿途會經過的士多、食店，邀請他們向參加者提供飲料和食品。另外，大會將要求參加者下載活動手機app，實時追蹤行蹤，參加者一旦發生意外可即時聯絡會方，而且家人亦可透過手機app打氣。

黃玉閒：傳播風險已減到最低

黃玉閒提到，由於距離實體活動開始本來只剩三個星期，會方已作最後準備工作，包括向參加者進行簡介會、安排義工分工等。她透露，會方早於7月起多次與政府緊密商議，並盡量配合政府防疫要求，包括參加者必須打齊針、開賽前48小時內檢測，以為「十拿九穩」必定能舉行，詎料政府突然拋下「震撼彈」，活動被迫要取消是「始料不及」。

對於民政局回覆提到，認為活動無法有效分隔公眾與參加者，黃玉閒表示，活動原定周五早上開始，據以往經驗，預計大部分參加者將於周六晚上完成，而且活動在空曠的郊野公園舉行，認為已將傳播風險減到最低。

佔全年捐款兩成

黃玉閒指，以往不少大公司都會以毅行者作為年度「團隊建立」(team building)活動，能吸納過千萬元捐款，佔全年捐款收入的兩成，今次活動被取消對會方營運影響好大，不排除因而需要取消其他慈善活動。

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