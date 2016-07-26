毋懼批評 新施政報告重點土地開發 林鄭預言被批假大空

特首林鄭月娥昨早出席電台節目，透露本屆政府最後一分《施政報告》內容，重點政策將會是土地開發，亦會類似其首分《施政報告》，展望未來施政，亦已預料會被批評「收買人心」、「為自己連任增加成數」，惟拒絕回應是否會爭取連任下屆特首。林鄭亦為新任政務司長李家超護航，稱不要求李做好扶貧、青年等工作，只要求對方做好維護國家安全、深化防範工作，認為更換問責官員有利施政。



林鄭月娥將於今年10月6日發表新一份《施政報告》，她指這次不似以往由政黨交出「菜單」，再由政府挑選打算滿足哪幾項，「剔下做到幾多個」，而是「聽落嚟會覺得係一分啱啱上任嘅《施政報告》」，主要會勾畫如何展望香港的將來，「對香港社會、對我自己嘅交代」；亦已做足心理準備被批評為「假大空」、「紙上談兵」、「為自己連任增加成數」，強調自己並沒相關考慮。她補充，過去數年本港面臨前所未有的挑戰，任內提出逾900項政策，施政成效不差，僅數項「走數」。

新一分《施政報告》預計將以土地開發及基建鋪排為最重要一環，惟林鄭月娥表示，因為增加土地供應需要一定程序，市民最關注的公屋輪候時間、樓價等問題，難於1年內做到「立竿見影」的明顯效果，僅希望市民從中看到前景。林鄭補充，在政府內部已力排眾議，推動調整公私營房屋比例，發展過度房屋等房策。



不公開感謝家人「我哋心照」

至於最近掀起移民潮，林鄭月娥認為，每次香港經歷轉變時，總有人會不適應及焦慮，移民屬正常選擇，對此表示尊重。她表示亦有人移民後才知道本港的好，政府亦會繼續招攬內地及海外創科人才。她又提到，因為家人為其作很大犧牲，談及家人就會「眼濕濕」，故不會公開多謝對方，「我哋心照」。

另外，就有聲音指李家超一直做紀律部隊的工作未有涉獵民生工作的經驗，林鄭月娥承認李在扶貧、青年等工作涉獵較少，但兩人會分工，希望對方處理好維護國家安全，「特別喺防範制止嗰方面，將佢深化呢啲工作」。她又提到，更換問責官員有利施政，例如去年4月更換創科局長後，做到創科及防疫工作，亦得到民政局的協助。