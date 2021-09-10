母愛偉大｜16歲女兒被賣印度妓院 孟加拉母賣身成功千里尋女

孟加拉一名母親，得知16歲的女兒被人口販運集團賣至印度妓院後，毅然以身犯險賣淫，將自己賣身到千里外印度，成功尋回女兒，並揭露印度與孟加拉的跨國人口販運的。

根據美國傳媒《VICE》報道，孟加拉一名16歲少女Marium於今年1月，經熟人介紹到就近印度邊境的一個地區工作，不料這名熟人竟然將Marium轉賣給人口販子，她被人強行帶上船送往印度，Marium在船艙借別人手機致電給媽媽Asiya求救「我被帶到印度了！救我！」並告知綁架者的名字，但期間被人口販子發現，對話中斷。

走女兒相同的路進入印度

Asiya立即報警，但等待40天仍無下文，直至2月，決定將自己賣給人口販子，用女兒相同的方式進入印度，當她被轉賣到新德里的一間妓院時，卻找不到女兒，她說「才知道並不是所有的女人都被送到同一個地方」。

Asiya在當地妓院生活了一段時間，儲了一筆錢買到手機，聯絡丈夫後才知道，女兒先前曾借嫖客手機致電回家，指自己被賣到距離Asiya 1,000公里遠的妓院。於是Asiya連夜逃出妓院，最終憑著勇氣及毅力，加上當地人的幫助下，最終在6月18日於新德里跟女兒團聚。

妓院老闆承認，以3,404美元、折合約26,500港元買下Marium，並同意讓Asiya帶女兒回去。Marium與Asiya在離境時，被印度邊境人員攔截盤問，事件才曝光。

孟加拉每年約5萬女性被賣至印度

事後，印度警方逮捕人口販子集團的3名成員，他們承認會將每一名被擄的女性以1,173至1,760美元賣出，警方同時了解該團隊至少有25人，過去10年已販賣超過200名孟加拉女性。

據印度邊境安全部隊估計，每年有約有5萬名孟加拉女性被賣至印度，但在10年內順利返回孟加拉的人僅有約2,000人。Asiya表示，她的舉動並非只為了自己的女兒，同時是為其他女性而做。