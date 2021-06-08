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毒品案較去年同期增近七成半 推廣禁毒讓市民「吸毒」氣
8 小時前
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毒品調查科禁毒大麻青少年吸毒
毒品案較去年同期增近七成半 推廣禁毒讓市民「吸毒」氣
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禁毒車設有仿製毒品氣味裝置。(蘇文傑攝)

本港青少年吸食或販運毒品的案件有上升趨勢，警方今年首5個月共破獲1,415宗毒品案件，較去年同期上升近七成半，其中有關大麻的案件佔最多，有28.3%，其次是冰毒，佔約20%。因毒品案件而被捕的21歲以下青少年被捕人數達278人，較去年同期激增約六成，當中有75名學生，最小只有14歲。

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毒品調查科署理總警司吳頴詩(圓圖)指，大麻仍然是青少年最常吸食的毒品，今年首5個月已有122名青少年因牽涉大麻販毒案件被捕，分別比去年和前年同期多97%和近140%。她解釋，部分西方國家推行大麻合法化，令不少青少年誤以為吸食大麻無害。而疫情下，青少年比以往更常用社交媒體，有毒販藉此在網上發放毒品相關資訊，令青少年更容易接觸到毒品。

為了加強宣傳禁毒，警方本月會舉辦一連串教育活動，包括安排禁毒推廣車到多區宣傳，車內設有仿製毒品氣味裝置及VR濫藥裝置，讓大眾了解毒品的氣味和禍害，方便家長留意子女有否吸食毒品，及早制止。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/毒品案較去年同期增近七成半-推廣禁毒讓市民「吸毒」氣-271995
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