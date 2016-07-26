毒販首以牛油果油掩飾 兩日檢6300萬元毒品

警方兩日內破獲3宗涉販毒及製毒案，涉市值逾6,300萬元、共重逾93.3公斤毒品，並首次發現利用牛油果煮食油作掩飾，混入液態冰毒的犯案手法。行動中，共拘捕6人，當中3男3女，介乎19至33歲，案件今提堂。警方指，今年首半年檢獲毒品數量明顯上升，有毒販利用疫情下，有市民急需用錢或青少年入世未深，以「搵快錢」作藉口，吸引他們為數百至數千元報酬挺而走險。



行動分別在本月11日及12日在多區展開，警方先在本月11日晚上，在元朗馬鞍崗村一村屋外截查2名男子，在其中1人身上搜出可卡因，其後在其租住村屋發現18包共重18公斤以茶葉錫紙包裝冰毒、4包透明袋包裝共重3.5公斤冰毒，另有800支、每支重1公斤牛油果煮食油，當中130支含液態冰毒，料可提煉出39公斤冰毒，以及一些製毒工具。經調查再發現與案有關的旺角界限街一間劏房，探員在該單位內再檢獲5磚共重5公斤可卡因。同案共檢獲65.5公斤毒品，料值4,020萬元；拘捕分別23及22歲南亞裔和本地男子。

至於7月12日行動中，警員在粉嶺截查兩名分別19及22歲女子，搜出9包共重205克霹靂可卡因，兩女和另一名25歲男子共同租住附近一間鐵皮屋，屋內再被搜出3公斤冰毒、13公斤可卡因等毒品，共值約1,750萬元。最後一案則涉沙田石門安平街一間酒店房，重案組人員突擊搜查發現10.3公斤、值547萬元冰毒，並有包裝工具，案中1名33歲女子被捕，疑涉儲存及分銷毒品。毒品調查科陳江明表示，今年首半年可卡因(224宗)、冰毒(338宗)及氯胺酮(153宗)販毒案，分別較往年同期大增81宗、76宗及62宗，檢獲毒品重量也已倍數計；疫情下毒販一改以往碼蟻搬家方式，以更高危、務求短時間內運入大批毒品，並利用「等錢使」市民販毒。