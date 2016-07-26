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比國9旬婦染Alpha加Beta變種驟逝
5 小時前
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新冠肺炎變種病毒AlphaBeta比利時疫苗
比國9旬婦染Alpha加Beta變種驟逝
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比利時一名90歲老婦感染了兩種變種新冠病毒，病情急速惡化並於入院5天後病逝。她感染的分別是在英國和南非最先發現和流行、感染力較強的Alpha和Beta病毒，為全球首宗紀錄個案。專家稱，未知是否同時感染該兩種變種病毒，令患者病情迅速轉差，又指須研究感染雙變種病毒是否影響疫苗效用。
 

比國分子生物學家萬克爾貝爾根(Anne Vankeerberghen)上周六在網上舉行的歐洲臨床微生物學和傳染病大會，發表該病例的報告，指事主今年3月3日因數度跌倒入院，同日確診感染新冠病毒，她並無接種疫苗，入院初時血液含氧量良好，也沒有呼吸困難，但很快便出現嚴重呼吸道病徵，5天後死亡。該名老婦獨居，但曾獲多名看護上門照顧，萬克爾貝爾根指Alpha和Beta當時在比利時流傳，老婦似乎從兩名不同人士感染病毒，惟無法得知其感染途徑。她又稱，這是首份文獻記載同時感染雙變種病毒個案，巴西今年1月曾出現2宗相同病例，感染的病毒包括巴西首發現的Gamma變種，惟它們還未在科學期刊上發表。

另外，葡萄牙最近有一名17歲確診者在康復期間，感染另一種新冠病毒。萬克爾貝爾根指出，同時感染雙變種病毒是否令患者情況急劇惡化，難以斷定，因未有其他相同病例的文獻，但她認為有關情況在全球可能被低估，因缺乏簡單的方法檢測變種病毒。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/比國9旬婦染alpha加beta變種驟逝-275412
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