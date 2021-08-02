毛孩天地｜狗狗誤觸毒草 眼腫面腫過敏性休克險死

蘇格蘭東洛錫安(East Lothian)兩歲曲架Hector意外接觸到有毒植物，幾乎喪命！主人費里爾(Emma Ferrier)對英國《每日郵報》講述這次恐怖經歷，稱她的繼父周一如常帶Hector到公園散步，牠從一處草叢出來，即看來不妥，不停用爪爪面部，數分鐘後，面部便腫脹到比平常大一倍，更出現過敏性休克(anaphylactic shock)。

繼父心慌，立即帶Hector到附近一間寵物診所治療，醫生告知牠一定是接觸過有毒植物，導致過敏反應，結果Hector接受了5小時，撿回性命。

毒草因天氣熱滋生

費里爾指，Hector之前去過那處草叢玩過無數次都沒事，她特意去檢查，發現那裡有一堆有毒的「大豬草」(Giant Hogweed)，「我之前見不到那裡有，相信是近日天氣熱就生出來」。她說，幸好Hector及時得到治療，現在在家裡休養，慢慢康復中。

英國每年數千人和寵物中招

《每日郵報》指，大豬草不是英國的原生植物，最近數十年在蘇格蘭失控地快速蔓延。它對人類和動物毒性強烈，會導致皮膚嚴重灼熱、起水泡，症狀可以持續幾個月，如果接觸到眼睛附近，可能致盲。英國每年平均數千人和寵物(包括兒童)在野外接觸到大豬草後情況嚴重，須接受治療。