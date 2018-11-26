毛骨悚然｜英漢一心尋寶竟掘出19世紀「巫術瓶」 裡面係……

英國男子蘭斯頓(Chris Langston)一心尋寶，點知嚇餐飽！《每日星報》(Daily Star)報道，蘭斯頓早前在施羅普郡(Shropshire)奧斯韋斯特里(Oswestry)附近一處幽靜的樹林發現一堆破爛陶器，心想可能是古物，上月30日便帶同金屬探測器去尋寶，豈料期間掘出一個保存良好、看似屬於19世紀維多利亞時代的玻璃瓶，拿起一看，竟然有一隻牙齒在黃色液體中流動！

蘭斯頓說：「再細看，便發現瓶子裡有一撮頭髮，讓我有點好奇，也覺得詭異。」於是他上網做research，發現這可能是古代的「巫術瓶」(witch bottle)，內裡的是人類牙齒、頭髮和尿液。他其後再找專業人員做鑑定，確認是1860年至1900年的古物。

嚇親阿媽

蘭斯頓在一個洋娃娃頭附近找到這令人毛骨悚然的「巫術瓶」，令他覺得「有料到」。他說：「我把瓶子帶給媽媽看，媽媽即說：『將這東西拿出去！』，她不想瓶子留在屋裡。」

結果，蘭斯頓深怕中降頭或遭詛咒，翌日便把「巫術瓶」放回原處附近。他笑言：「最不可思議的是，我從不相信這些事，但也不想冒險。」