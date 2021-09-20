民主黨周日開會定是否參選立會 李華明：如棄選將退黨

民主黨周日將召開會員大會，商討是否參加年底舉行的立法會選舉。民主黨創黨成員、前立法會議員李華明(圖)表示，如果不參選等於隱形、失去影響力，民主黨就不應存在，屆時即使自己捨不得都會退黨。

民主黨對於是否參選立法會有分歧，李華明主張參選，並認為會否被取消資格都要行出第一步參選才知，形容「沒有立法會議員這個平台，一個政黨可以說是隱了形，在政治架構來說是毫無影響力。」他指從政多年，深刻體會一名從政者若非議員，政治影響力會很低，地區事務亦難以跟進，民生政策，勞工、房屋、婦女、青年等議題「完全無say」。

李華明認為黨員參選與否都要尊重，但反對「攬炒」。不過，他指，一個政黨不參選等同失去功能，若民主黨最後決定不參選，他會建議民主黨啟動解散機制，如民主黨棄選卻又不解散，他將無奈申請退黨。

不過，民主黨主席羅健熙則認為，政府應該澄清民主黨不參選是否就會違反國安法，重申民主黨無論參選與否都有生存空間，可以在民生及地區事務協助街坊。

民主黨周日開會定是否參選立會 李華明：如棄選將退黨