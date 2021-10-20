民建聯倡撥10億元推廣愛國文化 爭取更多央視頻道在港播放

民建聯今日召開「認識國家發展，講好中國故事」倡議書發布會，要求港府向世界「講好中國故事，傳播好中國聲音」，同時促請港府撥款10億元推動國民教育及推廣愛國文化，並提出多項建議，包括籌建永久性的「中國香港抗戰歷史紀念館」，以及讓更多央視頻道在本港免費播放，爭取優先在公營房屋播放央視節目等，和利用空置市區校舍，建立中國共產黨展覽館等。

港區全國人大代表兼民建聯副主席陳勇解釋，雖然《港區國安法》已於去年起生效，但仍有涉違反《港區國安法》的人士在海外「唱衰香港」，認為政府要向世界說明國家和香港的實況及觀點，全球推廣中華文化「講好中國故事」，傳播「正能量」等。

被問到六四等「負能量」的歷史是否不能說，陳勇指歷史當中做得不好、不完善、有偏差的話，大家應該牢記歷史，但要建基於中國人，為了國家好、為了自己民族復興角度而去出發，並非要去抹黑，又舉例如果父親食煙，應勸他戒煙，而並非毒恨他，強調要用「中國人」、用「炎黃子孫」的角度去看有關歷史。

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