民建聯倡限未成年人打機時間 設打機實名制

內地早前限制未成年人士的遊戲時間，並且要實名登記遊戲帳戶，令不少年輕人叫苦。而民建聯今日(16日)亦公布一項他們的調查，並提倡仿傚國內做法，包括限制未成年人士的遊戲時間及實名制。

民建聯九龍城支部今日召開記者會，主席李慧琼及立法會議員鄭泳舜都有出席。民建聯表示，他們在本月初向家長進行網上調查，並收回463份回應，當中97%的受訪者稱其子女有玩網絡遊戲，有逾一半家長聲稱其子女每日玩遊戲多過3小時。另有21%指子女有課金行為。

九成半人指打機危害子女健康

調查又指，有四分三的家長稱子女的學業成績變差，亦有九成家長認為打機會令成績變差。而九成半人認為打機危害子女健康，另有四分三人認為會破壞家庭關係。而有28%人指擔心子女亂花錢課金，當中超過九成半人要求政府採措施防止未成年人沉迷。

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倡父母安裝手機程式監察子女上網

就有關調查，民建聯建議政府，應參考國內等地方，研究有關措施去防止未成年人沉迷遊戲，當中包括要求帳號實名登記以及限制未成人遊玩時間，同時限制遊戲題材及內容，以及限制未成年的付費服務。民建聯又指出，父母應該就手機中的應用程式作過濾及篩選，建議安裝保護兒童安全使用的應用程式，以聯察子女上網及封鎖一些指定內容類別，過濾不良訊息。