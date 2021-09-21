政府改組｜民建聯倡增設副政務司長 駐內地主任改委任擴至非公務員

在日前選委會選舉中取得逾150席、成為大贏家的民建聯就改組政府架構提出多項建議，包括增設副政務司長、將文化體育及旅遊事務分拆為獨立的政策局，以及駐內地及外地辦事處的主任及主管改為委任制，人選需要擴大至非公務員。

民建聯解釋，新一屆立法會議員人數增加近三成，政府的游說工作及須推動的政策都會大量增加，為減輕政務司長的負擔，並加強協調各部門，建議設立副政務司長，特別處理人口政策和青年事務；同時建議增設「文化體育及旅遊局」，以發揚中華文化，旅遊事務署、康文署、香港電台及政府新聞處等將納入該局，此外重組發展局和運房局，為房屋及規劃地政局與運輸及工務局以處理房屋供應等運作。

張國鈞：駐內地主任須講好中國故事

民建聯又建議現時政制及內地事務局需改名為「內地及政制事務局」，以強化內地事務，以配合國家「十四五規劃」等，民政事務專員及駐內地辦事處的主任改以委任形式出任，強化中央與地方之間的連結，人選需要擴大至非公務員。副主席張國鈞稱，做法並無排除繼續以公務員作為人選，但認為非公務員可能有更適合人選，強調有關職位要了解國情、省情和巿情，懂得講好「中國故事」及「香港故事」。

李慧琼：建議為令政府更能有效回應社會訴求

被問到有關建議是否可令民建聯有更多黨員可擔任有關工作，主席李慧琼稱建議是令政府及其團隊在「新時代」更能有效回應社會訴求，更好帶領香港前行，認為有關說法太遙遠，強調現時仍未知特首是否接納。

民建聯在剛結束的選委會選舉中奪得逾150席，成為最大贏家，其次是工聯會取得76席，經民聯取得約40席，相比起上一屆區議會選舉，民建聯則大敗，丟失近百個區議會席。

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