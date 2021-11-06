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民望跌跌跌！拜登僅38%賀錦麗仲衰28% 民主黨中期選舉凍過水
2 小時前
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拜登美國民主黨中期選舉賀錦麗
民望跌跌跌！拜登僅38%賀錦麗仲衰28% 民主黨中期選舉凍過水
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拜登與妻子周日回特拉華州老家，到沙灘散步。(美聯社)

美國總統拜登的支持度跌至僅得38%，其拍檔副總統賀錦麗，甚至插至28%。《今日美國報》的民調顯示，受訪的1,000名選民中，59%的人表示不滿拜登表現，46%認為拜登作為總統的表現遜預期，66%則稱美國正朝錯誤方向走，相反僅20%認為朝正確方向。另外，64%的人不希望拜登在2024年競逐連任。受拜登政府表現牽連，46%的人表示，若現在舉行國會中期選舉，他們會投票給共和黨的候選人。

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副總統賀錦麗民望低迷，只有28% 。(美聯社)

民主黨議員支持度29%

在拜登老家特拉華州，在2020年大選投票給拜登的62歲選民Tony Emmi認為，美國正朝危險方向走，他認為前總統特朗普「不誠實」和「惡毒」，但現在他覺得拜登並未讓民主黨為所做的事問責。民調顯示，75%的人不滿意目前國會的表現，民主黨議員支持度有29%，低於共和黨議員的35%。分析認為，民主黨在弗吉尼亞州長選舉輸掉，其他州份也陷苦戰，現在民調亦顯示該黨在明年11月的中期選舉或面臨不少困難。

民望跌跌跌！拜登僅38%賀錦麗仲衰28%  民主黨中期選舉凍過水

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/民望跌跌跌！拜登僅38賀錦麗仲衰28-民主黨中期選舉凍過水-292123
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