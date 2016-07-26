民歌手遭塔利班槍決

阿富汗重回塔利班手中，其極端保守的嚴刑峻法被指正逐步捲土重來。美聯社、英國《泰晤士報》及美國有線新聞網絡(CNN)稱，居於首都喀布爾以北村落Andarab的阿富汗民歌手法瓦德(Fawad Andarabi)，上周五被塔利班拖出寓所，遭開槍轟頭處決。



其兒子表示，塔利班分子佔領當地時，曾到他家中搜查，當時還跟父親一起喝茶，如今卻翻臉狠下毒手，「父親是無辜的，只是一位娛樂大眾的歌手」。塔利班領袖早前受訪指音樂「非伊斯蘭」，被問及會否再禁止音樂時，稱會「遊說」民眾別這樣做。報道指南部省份坎大哈已禁止民眾接觸音樂，禁令勢擴至全國。



首位女性直播訪塔利班 主播逃離國土

《泰晤士報》指，有塔利班地方官員已禁止「女性聲音」在所有廣播中出現。諷刺的是塔利班上月中為展現較以前開明、寬容對待婦女，讓24歲女主播阿爾加恩德(Beheshta Arghand)成為首位女性在直播中訪問塔利班代表。惟阿爾加恩德因恐懼，上周二已與家人離開阿國，她指待塔利班遵守尊重女性權益的承諾，才會回國。