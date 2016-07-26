Am730
Am730
Am730
Am730
News
民歌手遭塔利班槍決
1 小時前
#Hashtags
阿富汗局勢塔利班婦女權益處決嚴刑峻法坎大哈
民歌手遭塔利班槍決
news-images
民歌手法瓦德遭開槍轟頭。 (互聯網)
 news-images
阿爾加恩德

阿富汗重回塔利班手中，其極端保守的嚴刑峻法被指正逐步捲土重來。美聯社、英國《泰晤士報》及美國有線新聞網絡(CNN)稱，居於首都喀布爾以北村落Andarab的阿富汗民歌手法瓦德(Fawad Andarabi)，上周五被塔利班拖出寓所，遭開槍轟頭處決。
 

其兒子表示，塔利班分子佔領當地時，曾到他家中搜查，當時還跟父親一起喝茶，如今卻翻臉狠下毒手，「父親是無辜的，只是一位娛樂大眾的歌手」。塔利班領袖早前受訪指音樂「非伊斯蘭」，被問及會否再禁止音樂時，稱會「遊說」民眾別這樣做。報道指南部省份坎大哈已禁止民眾接觸音樂，禁令勢擴至全國。


首位女性直播訪塔利班  主播逃離國土
《泰晤士報》指，有塔利班地方官員已禁止「女性聲音」在所有廣播中出現。諷刺的是塔利班上月中為展現較以前開明、寬容對待婦女，讓24歲女主播阿爾加恩德(Beheshta Arghand)成為首位女性在直播中訪問塔利班代表。惟阿爾加恩德因恐懼，上周二已與家人離開阿國，她指待塔利班遵守尊重女性權益的承諾，才會回國。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/民歌手遭塔利班槍決-282785
#Hashtags
阿富汗局勢塔利班婦女權益處決嚴刑峻法坎大哈
Am730

塔利班回朝 結束美國最長戰事 美軍黑夜黯然撤出阿富汗

身心健康 香港學童快樂指數回升 社會回穩成主因

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
塔利班回朝 結束美國最長戰事 美軍黑夜黯然撤出阿富汗
Am730
Am730
身心健康 香港學童快樂指數回升 社會回穩成主因
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多