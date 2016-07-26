民陣解散｜批曾與警方合作論是翻舊帳 林鄭：《國安法》後認清楚團體本質

特首林鄭月娥出席行會前回應民陣解散的問題，當中包括是否代表香港人再沒有集會、示威及言論自由等，以及民陣若是違法組織，為何警方與特首本人過去都有與民陣保持合作關係。林鄭月娥表示，有關警方與她都有與民陣保持合作關係的說法是「翻舊帳」，形容本港經歷過去兩年的「黑暴」，以及在《港區國安法》實施後，整個香港都上了深刻一課，政府認清楚香港的複雜環境，亦認清楚香港在沒有《國安法》下會成為顛覆特區政府及國家安全的橋頭堡，亦認清楚香港過去當局願意同他們互動的團體，包括教協的本質是甚麼，因此現在要回到正軌。

民陣曾觸碰「紅線」自動結束是唯一選擇

林鄭月娥又說，民陣自願解散與言論、集會等自由無關，不接受外國偏頗地批評港府「打壓自由」的說法，她強調人權並非絕對，個人自由須依法享有，受更重要的目的規範，包括國家安全、公共衛生及公共道德。她重申，《港區國安法》第四條已經明確會保權人權，但民陣作為曾經觸碰「紅線」的人權社團，現時自動結束、解散是唯一選擇，惟解散並非「免責條款」，執法部門會檢視是否檢控。

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