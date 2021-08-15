民陣解散｜由反23條走到反修例 年初傳被取締成解散導火線

由多個民間團體及政黨組成的民間人權陣線(民陣)，於今日(15日)中午12時透過發表聲明宣布解散。民陣於2002年由支聯會第一屆常委胡露茜創立並出任召集人，目的為推動反對《基本法》23條立法的工作，於2003年接替支聯會申辦七一遊行，召集50萬名港人上街要求停止23條立法。此後，民陣每年均會申辦七一遊行，而截至2019年6月，參與民陣的團體數目達48個，立法會前議員范國威、區諾軒及前沙田區議員岑子杰均曾擔任召集人，惟至今年初多次傳出港府有意取締民陣的風聲，令民主黨等多年成員陸續退出。

民陣03年起每年申辦七一遊行

民陣自2003年起，每年均會申辦七一遊行，直至2019年反修例風波爆發，民陣亦積極參與及申辦集會遊行，其中在2019年3至4月民陣已舉行兩次反修例遊行，於5月更兩度在立法會大樓外集會，成功喚起社會對修訂《逃犯條例》的關注。不過，在2019年6月9日當晚，政府宣布如期舉行修例，並在立法會恢復二讀的程序，反修例示威亦隨之升溫。直至同年8月31日，民陣原擬再申請反修例遊行，惟遭警方發出「反對通知書」，事後愈來愈多民陣申辦的遊行遭警方反對。及至2020年七一遊行及「毋忘義士釋放12」十一遊行，同遭警方發出「反對通知書」，但七一遊行當日仍有大批市民上街。

民陣8.18集會案9人被定罪

民陣積極參與反修例示威，先後令組織捲入多宗案件。其中於2019年8月18日、由民陣申辦的維園舉行流水式集會，黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘和區諾軒被判組織及參與未經批准遊行罪成，9人分別被判囚8至18個月，部分人獲緩刑。民陣召集人陳皓桓批評判刑過重，令參與和平集會的市民感到恐懼，指政府日後如何讓市民相信能透過和平方式爭取民主。

民陣召集人身陷囹圄堅持不解散

事實上，民陣召集人陳皓桓同樣被多宗案件纏身，包括2019年國慶日的未經批准集結案，陳於今年5月底被判囚18個月，目前仍在獄中服刑。他還涉及去年七一遊行案，被控煽惑他人參與、組織及明知而參與未經批准集結共三罪，他已透露將認罪，案件將於10月7日聽取求情。陳皓桓在入獄前接受《BBC》訪問，被問到會否解散民陣，他稱若這樣做市民便會失去一個發聲渠道，強調自己不會放棄，即使他要坐監，民陣也不會消失；在判刑翌日，他亦透過民陣FB專頁發表預先寫好的公開信，重申「仍然堅持民陣不會解散」。

警方曾指民陣無註冊涉違反《社團條例》

可惜事與願違，早於今年3月已有傳媒引述消息指，港府將循民陣有否違反《國安法》進行調查，炒起有意取締民陣之說，事後民主黨、街工、民協、公民黨、新民主同盟及教協等紛紛退出民陣。4月底，民陣接獲警方通知，懷疑民陣在沒有註冊的情況下以社團形式運作，涉嫌違反《社團條例》，並要求交代解釋。時任警務處長鄧炳強當時稱，正與律政司研究，不排除採取執法行動。直至陳皓桓身陷囹圄，民陣宣布不再申辦今年及以後的七一遊行，臨時召集人鍾松輝當時亦認為，民陣已完成歷史任務，形容民陣並非解散，但不會再舉辦活動，惟最終仍要走上解散一途。

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