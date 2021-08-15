民陣解散｜警方：刑責不會因解散或辭職而抹走

民間人權陣線(民陣)今日(15日)發表聲明，宣布在前日召開的周年大會上，出席成員團體已一致議決即日起解散。警方表示，今年4月曾根據《社團條例》第15條，要求民陣提交其成員、活動及資金等資料，惟對方未有依時向社團事務主任提交所需資料，警方現正積極跟進該組織違反《社團條例》內的罪行。

此外，警方又指民陣自2002年成立以來，一直未有向公司註冊處註冊為公司，亦非向警察牌照課註冊的合法社團，故此民陣是一個不合法地運作的組織。警方重申，一個組織及成員犯下的罪行，其刑責不會因解散組織或成員的辭職而被抹走，警方會繼續全力追究任何組織及人士有否違反《香港國安法》及其他香港法例。

民建聯：解散完全是咎由自取

民建聯發聲明批評，民陣長期以來組織及煽動「多項反中亂港的活動」，並無視警方拒批遊行申請，多次「強行舉辦」非法集會，解散完全是咎由自取。此外，民建聯認為民陣資金去向不明、收取外部勢力資助，形容民陣「惡行罄竹難書」、有不少涉觸犯本港法律，惟未有提及涉及哪些行為。自由黨聲明就提到，民陣在前年反修例事件中，執意舉辦和呼籲群眾參與未獲警方批准的非法遊行，事後亦一直「縱容暴徒及其行為」，另捐款亦去向未明，盼警方盡快蒐證。

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