民陣解散 警：刑責不因解散抹走

成立近20年的民間人權陣線(民陣)昨發聲明宣布上周五(13日)解散，指近一年各成員團體備受打壓，加上來屆秘書處沒有成員參與，在周年大會一致通過決定，約160萬元資產會指示民陣資產託管團體，再捐予合適團體。警方表示，民陣一直未有註冊為公司或合法社團，是不合法地運作的組織，刑責不會因組織解散或成員辭職被抹走。



繼香港教育專業人員協會(教協)上周二(10日)解散後，再有泛民組織解散。民陣上周五召開周年大會，出席的成員團體一致議決即日起解散，據報與會者包括臨時聯絡人鍾松輝、支聯會鄒幸彤及社民連、工黨、社總等代表。民陣指現擁有的約160萬元資產，將指示民陣資產託管團體捐贈予合適的團體。

以聲明公布解散的民陣，指自2002年起一直擔任公民社會團體溝通平台，旨在推動本港人權民主自由，並以合法、和平、理性、非暴力原則，籌辦予廣大市民發聲的遊行集會。可是，民陣指過去一年多政府不斷以疫情為由，拒絕其和不同團體的遊行申請，各成員團體亦遭打壓，形容公民社會面臨前所未有嚴峻挑戰。

民陣續說，原希望續以原有方式迎難而上，惟召集人陳皓桓已因多宗案件身陷囹圄，秘書處已無法維持運作，加上沒成員參與來屆秘書處，只能無奈宣布解散。今年5月曾在獄中撰公開信，指「堅持民陣不會解散」的陳皓桓，據知已獲悉解散決定。民陣感謝市民過去19年並肩同行，相信不同團體仍會堅守理念、毋忘初衷，寄語香港人加油。

警方其後發稿稱，今年4月曾按《社團條例》去信民陣，要求對方提交成員、活動和資金等資料，惟未有依時提交，正跟進民陣違反《社團條例》內的罪行。警方又指，民陣從未註冊為公司或合法社團，屬不合法地運作組織，重申「一個組織及成員犯下的罪行，其刑責不會因解散組織或成員的辭職而被抹走」。

新華社報道解散消息時，形容民陣是「反中亂港組織」，又斥民陣幾乎集攏所有香港反對派團體，以「和理非」爭民主旗號興風作浪、肆意亂港。國務院港澳辦發言人表示，民陣是反中亂港和反修例風波升級，變質為嚴重暴亂的主要推手，又指解散聲明「大放厥詞、態度猖狂、氣焰囂張」。

2003年「反23條」首辦七一遊行

民間人權陣線(民陣)成立以來，自2003年起從不間斷申辦七一遊行，直至去年獲批反對通知書為止，還舉行過各種集會。2013至14年間任召集人的楊政賢，昨接受傳媒查詢時表示，極權只會盡一切方法消除異見聲音，但不會悲觀認為失去民陣就等同公民社會死亡，認為只要個體仍珍重民主自由，某個時候就能連結一起。

2002年9月成立的民陣，翌年從支聯會「接棒」舉辦七一遊行，該場以反基本法23條立法為主題的遊行，多達50萬人上街，打破主權移交以來紀錄。自此，民陣不間斷地每年申辦七一遊行，主題變得多樣化，惟參與人數一直「上上落落」，佔中運動翌年更低見4.8萬人參與。至2019年，民陣上半年舉行多場反修例遊行，終在6月釀成一場政治風暴，而同年民陣舉行的七一遊行，亦成最後一次。去年民陣的七一遊行申請，則遭警方以疫情等為由反對。

今年3月，有外國傳媒引消息指，港府正調查民陣有否接受美國國家民主基金會資助，涉違反《港區國安法》。民陣最高峰有50多個成員團體，但由於報道提到民陣或被取締，多個成員團體先後退出。4月，警方去信指民陣或違《社團條例》，要求解釋多年不註冊原因，民陣反駁稱「警方和多個政府部門，何以一直與非法社團合作？」由於被指沒有註冊，加上召集人陳皓桓入獄，民陣秘書處今年6月停止運作，終決定不再申辦今年七一遊行。