氣候峰會｜峰會加時終達共識 為一粒字爭拗 大會主席幾乎喊 (有片)

為期兩周、於英國蘇格蘭格拉斯哥召開的聯合國氣候峰會(COP26)，「加時」一天後終有協議，在冀盼與爭議聲中落幕。今次峰會首次開宗明義針對被視為全球暖化主因的煤炭，但協議所用字眼在最後一刻有異議，有份導致會議加時——協議本來呼籲各國「逐步淘汰」(phase out)煤炭發電，但在中國及印度反對下，措辭減弱至「逐步減少」(phase down)。

近200個國家達成的《格拉斯哥氣候協議》(Glasgow climate pact)，認同要達成《巴黎協定》目標、把全球升溫幅度限制在攝氏1.5度(相對於工業革命前水平)，各國迄今已作的承諾，並不足夠。協議要求各國提高減排目標，並於明年底提交計劃，較《巴黎協定》的要求提早3年。

印度要求改字眼phase out變phase down

路透社稱，今次是聯國氣候峰會首份訂明要求各國減少對煤炭的依賴、減少化石燃料補貼的協議，但當中的措辭有爭議，在會上「觸發不安」(triggered a lot of angst)。英國廣播公司(BBC)指出，「逐步減少」的措辭由印度提出，並獲中國支持，以取代「逐步淘汰」。印度認為，協議打擊不少發展中國家廣泛使用的煤炭，卻不提已發展國家常用的石油及天然氣等，印度希望推動國際達成對發展中國家以及氣候公義(climate justice)皆更為合理的共識，「我們已成為發展中國家的呼聲」。「氣候公義」理念是已發展國家是溫室氣體主要來源，但惡果卻由全球承擔，故認為已發展國家，須付更大減排責任。

另一爭議措辭，在於各國對化石燃料的補貼上，協議最終維持要求「逐步取消」(phase out)化石燃料補貼，但列明針對「低效」(inefficient) 及「未使用碳捕捉技術」(unabated)化石燃料的補貼，被質疑範圍局限及難以定義。

承諾援助受氣候變化破壞國家 惟欠具體

此外，協議首次提及向因氣候暖化招致「損失及破壞」(loss and damage)國家，作出財政援助，同時要求已發展國家，提供資金予發展中國家減排，但沒有具體內容，已發展國家同意繼續商討。中國代表團團長、生態環境部副部長趙英民表示，本屆大會雖取得一定進展，為落實《巴黎協定》奠定非常好的基礎，他提及廣大發展中國家，對於已發展國家早於12年前聯合國氣候哥本哈根大會上承諾每年提供1,000億美元資金，至今還沒兌現，表達極大失望，呼籲已發展國家切實地、盡早兌現有關承諾。

氣候峰會大會主席岑浩文哽咽致歉

大會主席、英國內閣辦公室國務大臣岑浩文(Alok Sharma)宣布達成協議時，就制訂協議的過程向各國代表致歉，他一度哽咽，指理解很多人會感到失望，但最重要是確保達成協議。聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)表示與會各方邁出重要步伐，但仍然不夠。有環保人士不滿協議措辭減弱，但認同峰會帶來一些進展，除減用煤炭，還有較早前有部分國家承諾減少甲烷及停止砍伐森林等，促各國不要空口講白話。

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