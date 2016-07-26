氣候峰會｜影響暖化第二大溫室氣體 美歐牽頭全球減排30%甲烷

美國和歐盟牽頭的「全球甲烷宣言」(The Global Methane Pledge)周二在聯合國氣候變化大會第二天正式推出，有逾100個國家簽署，包括一半甲烷最大排放國，如巴西、加拿大和墨西哥等。簽署國承諾在2030年前，將甲烷排放從2020年的水平減30%，期望能控制地球溫度上升。

甲烷是繼二氧化碳(carbon dioxide)後，主要溫室氣體，甲烷較容易鎖住熱力，對暖化的影響高於二氧化碳，但在大氣層中卻較二氧化碳更快速分解，因此長遠來說，減少二氧化碳排放較重要；減少甲烷排放是短期「勝利」，減慢全球暖化速度，以爭取時間減碳排。出席大會的美國總統拜登稱，參與國佔近半數全球甲烷排放及全球本地生產總值的70%，有關計劃「可刺激我們經濟、減省公司開支、減少甲烷洩漏、收集甲烷轉化為新的收入來源……」美國環境保護局將首次要求原油和天然氣營運商進取地監測及修補甲烷洩漏，原油和天然氣營運佔了三分一甲烷排放。

半數甲烷30大排放國支持 中俄印度無簽署

「全球甲烷宣言」由美國和歐盟在9月發起，各國並不積極參與，至上周僅得60國簽署，最後獲103個國家支持，包括30大甲烷排放國中15個國家。雖然五大甲烷排放國之一的巴西簽署了協議，但中國、俄羅斯和印度3個大排放國並無簽署，澳洲也表示不會支持。有關協議並不具約束力，簽署國並無責任定下甲烷減排量，只是承諾減少最少30%排放量的集體目標，以及尋求最佳可行方法。石油和氣體生產大國如美國和加拿大，可實施有效和相對低成本的技術，減少業界的甲烷洩漏，但對法國和巴西等國家，其甲烷排放主要來自畜牧業，相對較難執行，減少排放的速度也較慢。

氣候峰會｜影響暖化第二大溫室氣體 美歐牽頭全球減排30%甲烷