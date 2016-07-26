氣候變化｜中美發表強化氣候行動聯合宣言

在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會(COP26)明日閉幕，全球最大碳排放國中國與美國周三(10日)發表強化氣候行動聯合宣言，同意加強合作應對氣候變化。

發表《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動聯合宣言》承諾繼續共同努力，與各方一起加強實施《巴黎協定》，將全球平均氣溫升幅限制在攝氏2度以內，並努力限制在1.5度，兩國承諾會作出努力實現這個目標，並合作識別和應對相關的挑戰和機遇。雙方同意建立「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，推動兩國氣候變化合作和多邊進程。

中方：將加速綠色低碳轉型 美方：兩國展示合作方向

中國氣候變化事務特使解振華表示，雙方認識到當前各方的努力與實現《巴黎協定》目標之間存在差距，將根據不同的國情，攜手加強氣候行動與合作，加速綠色低碳轉型與技術創新來彌補缺口。

美國總統氣候問題特使克里(John Kerry)在隨後的記者會上指，聯合宣言在減排上採取重要的一步，美中兩大溫室氣體排放國家在這個問題上展示合作的方向。

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