氣候變化｜拜登為上屆政府退出《巴黎協定》致歉

聯合國氣候變化大會(COP26)世界領導人峰會，在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行。美國總統拜登於會上為上屆政府退出《巴黎協定》致歉。

拜登指，先進國家必須對森林砍伐和迄今為止所有問題負責的人，對較貧窮的國家負有必然的義務，這些國家的排放量很少，但隨著地球變得愈來愈熱，這些國家正在付出代價。

拜登說：「我想我不該道歉，但我對美國因為上一屆政府決定退出巴黎氣候協定，導致風險這個事實道歉」。他又指，他今年元月就任美國總統後的最初行動之一，就是重返《巴黎協定》。他宣布美國將向協助發展中國家應對氣候變化影響的適應基金捐款，但未有講明金額。

拜登：對抗氣候變化助長經濟繁榮

上屆特朗普政府當年退出《巴黎協定》的理由是，協定會使工作機會流失，但拜登今天在格拉斯哥氣候峰會發言時指，對抗氣候變化會助長經濟繁榮而非損害經濟。他說：「我認為，日益惡化的氣候災難帶來了難以置信的機會。不僅對美國，對我們大家而言都是這樣。」他又說：「美國不僅是重回談判桌，同時也希望能以身作則，藉以發揮領導作用。我知道，目前情況並非如此，不過這也正是我領導下政府此刻加緊努力的原因所在。」

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